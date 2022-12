Bonus animali domestici | fino a 900 euro l' anno in base all' Isee | ecco l' ipotesi in manovra

domestici: come funziona Il prevederebbe un assegno da 150 euro annui per ogni che vive all'interno di un nucleo familiare ed è iscritto all' anagrafed'affezione . Il...È quasi Natale e ho scelto di raccontare questa storia in un podcast perché da amante deglie dei cani in particolare avevo voglia di darvi un consiglio, nella speranza di farvi un ...il...Bonus per gli amici a quattro zampe. Per la nuova manovra di governo i gruppi parlamentari hanno presentato oltre tremila emendamenti. Tra questi è spuntato anche quello che ...Bonus per gli amici a quattro zampe. Per la nuova manovra di governo i gruppi parlamentari hanno presentato oltre tremila emendamenti. Tra questi è spuntato anche quello che ...