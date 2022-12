Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | verifica requisiti e scadenza

Pensioni: aumenti alle minime degli over 75. Resiste il18enni. Verso l'intesa sul tesoretto: 250 milioni per le proposte di maggioranza. All'opposizione risorse permilioni. Venerdì il voto alla ...Meloni ci tiene a dire che ilnon sarà abolito, ma soltanto corretto. Già so come andrà a ... Eva Kaili, sono stati invece trovati 750 mila euro, sempre in contanti, di cui 600 in borse ein ...Contributo una tantum dopo Natale, poi da aprile 30 euro in più in busta paga. I sindacati: «Bene ma ora il contratto» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...