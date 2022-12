Bonomi attacca le politiche Ue su auto e packaging | “Corrotti da potenze estere” Il ministro Tajani | “Falso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Scontro tra il presidente di Confindustia Carloe ildegli Esteri ed ex presidente del parlamento europeo Antonio. Dopo l’inchiesta sulleprende la palla al balzo per criticare tutte le scelte di Bruxelles che hanno dato fastidio agli imprenditori italiani, dalla riduzione delle emissionialle nuove norme sul. “Dobbiamo stare molto attenti a quello che sta succedendo” a Bruxelles con il rischio che i provvedimenti presi “siano stati fortemente influenzati da economie straniere”. “Io mi pongo il tema se le scelte sull’motive sono scelte che abbiamo fatto consapevoli di ciò che succedeva o se le abbiamo fatte spinti da pressioni esterne”, afferma. “Io capisco che non bisogna mettere in dubbio la ...