Globalist.it

"Si sta svendendo la tutela della biodiversità in cambio della conquista dei voti del mondo dei cacciatori - continua- e la strategia politica che è in corso, fatta evidentemente anche a ...Verdi e Sinistra: 'È uno schiaffo ai conti pubblici' I deputati di Verdi e Sinistra Angelo... chela destra di usare ancora una volta 'l' istruzione come un bancomat per fare cassa '. Bonelli accusa il governo: “Vuole conquistare il voto dei cacciatori, svendono la biodiversità” "Il capogruppo alla camera di Fratelli d'Italia, inoltre, ha presentato alla Commissione Bilancio, un emendamento che consente la caccia nei parchi e nelle aree urbane: un'aggressione totale alla biod ...I due facevano controlli e, per non fare multe, chiedevano da 1.500 a 12mila euro. Tre gli episodi contestati. Usavano il metodo dell'«ispettore buono» dell’«ispettore cattivo». Poi una donna li ha de ...