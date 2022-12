Berlusconi | Mi domando se Renzi abbia scelto il campo sbagliato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - "Chi l'avversario che ho stimato di più? Difficile rispondere. Vede, io ho sempre avuto rispetto e considerazione per tutti i miei avversari, non ho mai confuso il conflitto politico con l'insulto e la denigrazione personale. Purtroppo l'atteggiamento dei nostri competitori raramente è stato analogo. Posso dirle una cosa: spesso quando ascolto Matteomise nonla metàsbagliata. Le sue analisi sono lucide e brillanti. Peccato che non ne tragga mai le conseguenze". A dirlo è Silvioin un'intervista a 'Panorama'. "In politica la coalizione che ho creato 28 anni fa è oggi al governo del Paese: grazie a quella mia intuizione il centro e la destra democratica, insieme, possono offrire un governo agli italiani", ha aggiunto. Il fondatore di ...

AGI - Agenzia Italia

