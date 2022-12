Berlusconi | la battuta delle polemiche alla festa del Monza | “Se vincete | vi faccio arrivare un pullman di tr***”

OGGI

Diversi utenti, soprattutto su Twitter, hanno parlato del video in cui Silviosi lascia andare a unasessista. In tanti hanno commentato gli ultimi contenuti messi online dal ...Quesa lapronunciata dal leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvio(registrata in un video che circola sui social) parlando ieri sera alla squadra, durante la cena di ... Silvio Berlusconi, la battuta alla festa del Monza: “Se vincete…” Il leader di Forza Italia e presidente del Monza, ieri, alla cena di Natale si è espresso con parole non proprio eleganti mentre prometteva alla squadra una "ricompensa" in caso di vittoria contro una ...Silvio Berlusconi, presidente del Monza, torna a far discutere con una delle sue classiche "battute". Intervenuto alla cena di Natale del club, il patron del club brianzolo ha svelato il ...