Berlusconi e quello «stimolo in più» promesso al Monza | video

...che lo avrebbe visto più volte parlamentare e per qualche tempo portavoce di Silvio. Il ... dal Laos e via dicendo, tutte scritte con un linguaggio scarno ma coinvolgente e dettate da...lo adotta: 'E' perfetto'. E anche Renzi ne tesse le lodi. Ma, per strano paradosso, è proprio il 'suo' partito,della Meloni, a criticarlo. 'Parla troppo e lavora poco', dicono i ...Berlusconi lo adotta: "E' perfetto". E anche Renzi ne tesse le lodi. Ma, per strano paradosso, è proprio il "suo" partito, quello della Meloni, a criticarlo. "Parla troppo e lavora poco", dicono i pat ...Non siamo, per carità e per fortuna, allo “ choc ” dell’Europarlamento registrato da Avvenire per quei sacchi di danaro raddoppiato in pochi giorni di indagini e sequestri, da seicentomila a più di un ...