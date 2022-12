Berlusconi ai giocatori del Monza | “Se battete Milan e Juve vi faccio trovare un pullman di… donninesic”

Silviosi conferma incontenibile in pubblico e anche alla cena di Natale del suo Monza non ha ... ha poi proseguito: 'Anche io ho stimolato ulteriormente i, ho detto loro che se ...Lo ha detto il leader di Forza Italia e presidente del Monza Silvioieri sera alla squadra, durante la cena di scambio di auguri cone dirigenti del Monza Calcio. La frase è ...(Adnkronos) - Berlusconi show alla cena di Natale con i giocatori del Monza calcio all'U-Power Stadium . ''Abbiamo trovato un nuovo allenatore. Era l'allenatore della nostra squadra primavera... Un al ...MONZA – Silvio Berlusconi perde il pelo ma non il vizio. Nel caso specifico per le battute un po’ fuori luogo… Sentite cos’ha detto ai giocatori del suo Monza alla cena di Natale di ieri sera. “Abbiam ...