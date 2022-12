Bergamo | buttafuori stringono al collo un ragazzo fuori da un locale | “Attento | non respira più” – Video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “No, così nonpiù, raga’”. Siamo a Telgate, in provincia didalla discoteca Costez. Duestanno stringendo alun giovane, nella presa che ricorda quella fatta dalla polizia con George Floyd, soffocandolo. Il, che sembra privo di conoscenza, viene trascinato lontano dall’ingresso del. Ilè stato diffuso sui social e ora sia i titolari della discoteca, sia quelli dell’agenzia di vigilanza (la Iron Idv di Paratico) hanno fatto sapere che faranno indagini per capire cosa sia successo. E che, nel caso, verranno presi provvedimenti nei confronti dei dueFacebook/Puntato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

