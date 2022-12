Belen sta male | Grande preoccupazione

Leggi su newstv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nelle ultime ore, i fan di Belén Rodriguez sono inallarme. Le ultime notizie da lei date fanno preoccupare: non sta bene Modella, showgirl e da poco anche conduttrice de Le Iene, Belén Rodriguez siamo abituati a vederla bella, sana e sempre sorridente. Instancabile lavoratrice, da quando è in Italia non si è mai fermata ed è cresciuta moltissimo, soprattutto professionalmente.Rodriguez (www.newstv.it)Nella sua vita, però, non sono di certo mancati i dolori e le difficoltà. I primi anni che era in Italia, infatti, la lontananza dalla famiglia si faceva sentire in modo forte, fino a quando grazie al suo lavoro non è riuscita a farla trasferire interamente qui. Anche sul piano privato, poi, ci sono stati momenti difficili, a partire dalla burrascosa relazione con Fabrizio Corona fino al divorzio da Stefano de Martino, con il quale poi è ...