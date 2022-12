Belen Rodriguez non vuole far vedere ad Antonino sua figlia? Arriva la replica di lei FOTO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alcuni telespettatori del GF Vip sono in grande fermento in questo periodo per quanto riguarda una faccenda inerenteSpinalbese,e la loro. Nello specifico, alcuni utenti del web hanno insinuato che la showgirl non voglia farla piccola al suo ex. In effetti, da quandoè entrato nella casa L'articolo proviene da KontroKultura.

Antonino Spinalbese ha chiarito, una volta per tutte, in quali rapporti sta con Belén Rodriguez, mamma della sua bambina Luna Marì. Dopo i tanti rumors, e anche le polemiche, sulla coppia e la gestione della piccola, il gieffino ha fatto sapere che lui e la ex sono in realtà in buoni rapporti. Antonino Spinalbese dimentica per un attimo le telecamere del Gf Vip e racconta la verità sui rapporti con Belén. La fine della storia d'amore tra Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez non è mai stata trattata al Gf Vip. L'ex compagno dell'argentina ha sempre preferito glissare sull'argomento, incentrando i suoi discorsi sulla figlia Luna Marì e sull'amore che nutre per lei.