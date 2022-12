Belen Rodriguez “bacchetta” il GF Vip 7? Antonino Spinalbese corregge il tiro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nella serata al Grande Fratello Vip 7è tornato a parlare della sua ex compagna, madre della sua prima figlia Luna Marì, che ha appena due anni. E l’hair stylist genovese ne ha approfittato per spazzare via le voci secondo cui lui e la show-girl argentina sarebbero in pessimi rapporti da quando si sono lasciati e lei è tornata con il marito Stefano De Martino. A qualcuno, però, è parso strano che l’abbia fatto proprio in seguito alle ultime esternazioni di… Grande Fratello Vip 7,torna a parlare di“La verità è che tra noi è tutto ok” ha raccontato inveceai colleghi del Grande Fratello Vip 7, riferendosi ...

Gf vip, in questi giorni Antonino Spinalbese è tornata a parlare del suo rapporto con. Ecco le sue parole. Antonino Spinalbese è un gieffino, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande fratello vip. Ad ogni modo, è conosciuto da tutti per essere l'ex ...Littizzetto ironizza su. E Fazio si scusa Un altro follower della bella argentina, poi, ha ... Infatti la, che sui social è solita mostrare tutta la sua forza, è rimasta vittima della ...Antonino Spinalbese recentemente è tornato a parlare del rapporto con la bella Belen Rodriguez. Lo spezzino ha chiarito che tra lui e la sua ex ...Belen Rodriguez è stata accusata dai fan dei social di non far vedere sua figlia a Antonino Spinalbese e lei ha replicato via social. Alcuni haters via social hanno… Leggi ...