Belen disperata per la figlia È successo anche a lei | La situazione preoccupa

Youbee Magazine

...si è ritrovata sotto le coperte con l'ex diRodriguez a scambiarsi coccole e abbracci. Poi il caos : Oriana ha confessato di avere un ritardo . Gf Vip, il video choc di Nikitaper ......bella cotta per l'ex compagno diRodriguez . Dopo due o tre notti sotto al piumone però il gieffino ha trovato la prima scusa per scaricare la coinquilina, che per qualche giorno si èIl flirt tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è giunto al capolinea. Dopo alcune notti di fuoco l'hair stylist non ne ha voluto più sapere nulla e ha deciso di mettere ...