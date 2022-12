Bayern Monaco - Real Madrid 64 - 68 | highlights Eurolega

Tuttosport

Gli highlights della vittoria 68 - 64 del Real Madrid sul parquet delnella tredicesima giornata di ...12/04/2022 - Champions League /- Villarreal / foto Imago/Image Sport nella foto: Raul Albiol Sabato allo stadio Maradona si giocherà l'amichevole tra Napoli e Villarreal. La ... Bayern Monaco sceglie ancora Viessmann: una partnership globale per la sostenibilità Non c'è solo Dominik Livakovic della Dinamo Zagabria nei pensieri del Bayern Monaco per sostituire l'infortunato Neuer.Un Bayern Monaco che tira più da tre (11/37) che da due (11/32) riesce a mettere paura al Real Madrid che deve faticare per arrivare al 10' senza danni (22-21). Il secondo quarto ...