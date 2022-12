Battipaglia e cultura Presentazione dell’Agenda d’Arte Noitrè 2023

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) . Proprio così. Perché grazie all’estro, all’amore per il Bello e per ladell’editore Gabriella Pastorino, sabato 17 dicembre verrà presentato il diciassettesimo volume della preziosa Agendadi Gabriella Pastorino.. Proprio

Cronache Salerno

... il bonusper i giovani. Per me è un errore gravissimo". Il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri affrontando il tema in un convegno di qualche giorno fa aè stato ...... Alfonso Stagno (produttore Tv), Daniele Mariotto (giornalista freelance di, musica e ... Liliana La Francesca (), Leonardo Breschi (Pistoia), Damiano Russo (Spagna), Matteo Troilo (... Gasparri a Battipaglia su bonus cultura e immigrazione Prosegue lo scontro sul nuovo Piano urbanistico comunale, recentemente adottato dall’amministrazione guidata da Cecilia Francese. Sia sul piano politico, che su quello giudiziario.«La relazione è la strada da percorrere per avere una vita vera e piena di significato. Relazione con noi stessi, con il nostro corpo, con il nostro ambiente, la natura, la nostra comunità» ...