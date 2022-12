Batterie a Co2 alimentate dalle rinnovabili “La decarbonizzazione passa dallo stoccaggio di energia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Utilizzare CO2 per accumularederivante, attraverso un ciclo termodinamico mai progettato né realizzato prima. È italiana la prima batteria al mondo a CO2. Un’alternativa sostenibile (e riciclabile) rispetto allea litio e cobalto, materiali rari e dal notevole impatto ambientale. “Ero in treno di ritorno da Zurigo e lì ho avuto l’idea di utilizzare la CO2 liquida per stoccare– racconta Claudio Spadacini al fatto.it –. Avevo iniziato a interessarmi alle tematiche didell’da qualche mese, dalla compressione dell’aria o della liquefazione della stessa, fino ai sistemi che sfruttano forze gravimetriche e accumulo chimico”. Nelle ore successive all’ideazione, l’ingegnere 51enne originario di Verbania, una ...