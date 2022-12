Bassetti "Meglio un paziente Covid che con l'influenza. Carenza di medici Via il test per Medicina"

Entilocali-online

Professor, proprio sicuroun paziente Covid che uno influenzato "Oggi sì e vi spiego perché. Il Covid è molto diverso da come l'abbiamo affrontato nel 2020, inizialmente senza alcun ..., infine, mette in guardia dalle pratiche sbagliate. L'influenza si cura a casa, non è ... così come èevitare antibiotici se non consigliati dal medico. Influenza australiana 2022, Bassetti: "Incrocio infernale con Covid e altri virus" (Adnkronos) - "Siamo di fronte alla peggiore stagione influenzale degli ultimi 50 anni, non vi è dubbio": non abbiamo mai visto così tanti casi e soprattutto così presto. Era evidente, era ampiamente ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...