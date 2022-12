Basket femminile | Virtus Bologna sconfitta in Eurolega | la trasferta di Szekszard non sorride alle bianconere

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Quartaper laSegafredoin. La formazionenata da Giampiero Ticchi perde uno scontro diretto per il sesto posto, allo stato attuale delle cose, con le ungheresi dell’Atomeromu KSC. 73-64 il punteggio finale, con Ruth Hebard a quota 17 punti e altre quattro in doppia cifra per le ungheresi.V nere non bastano i 23 di Kitija Laksa e i 14 di Cecilia Zandalasini e Cheyenne Parker. Pronti via ed è Parker a mettere subito lasul binario giusto, guidando il parziale di 2-11. Sette punti in fila di Goree lanciano Studer e Vivians per il controbreak di 12-3 che significa parità a quota 14 dopo 7 minuti; nel prosieguo del tempo si segna poco e si arriva alla prima sirena sul ...

OA Sport

