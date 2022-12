Basket | EuroCup 2022-2023 | Brescia | che successo a Lubiana! Beffa sulla sirena per Venezia a Badalona

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Una vittoria e una sconfitta in casa Italia in tema di. Nella seconda competizione continentale arrivano due partite decise sul filo di lana, l’una a favore della Germani, che riaggancia la zona qualificazione agli ottavi, l’altra con la Reyerche non sorride e deve collocarsi seconda nel gruppo A. CEDEVITA OLIMPIA LUBIANA-GERMANI80-83 Si inizia con un certo equilibrio: Nikolic firma subito cinque punti sul fronteno, dall’altra parte Alibegovic non fa mancare il suo apporto. La Germani trova modo di andarsene per mezzo del gran momento di Taylor, poi Ferrell riduce da 12 a 9 le lunghezze di divario: 20-20 dopo 10?. Il Cedevita per metà secondo quarto fatica a rientrare, poi ci pensa soprattutto Muric a far rientrare i ...