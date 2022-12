Basket | Ettore Messina | “Nel finale abbiamo buttato via tutto | ora dobbiamo reagire”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Altra partita e altra sconfitta per l’Olimpia Milano nell’Eurolega 2022-2023 di. I ragazzi dihanno perso anche ieri tra le mura amiche contro il Maccabi Tel Aviv per 71-77 e le cadute consecutive in questa competizione sono diventate così nove. In questo momento i meneghini si trovano dunque addirittura in ultima posizione con uno score di 3-10. “Ancora una volta,giocato bene una ampia porzione di partita e poivia – ha affermato coachal termine della partita di ieri (fonte: olimpiamilano.com) -. Le tre cose che ci hanno ucciso sono state le palle perse, i tiri liberi ed errori difensivi evitabili in termini di comunicazione, andare dietro un blocco contro un tiratore o concedere un ...

"L'Olimpia Milano va avanti conMessina. Senza se e senza ma. Siamo d'accordo anche per l'anno prossimo. Il suo sfogo è stato un semplice momento di scoramento ma da parte della proprietà c'è ...Continua l'incubo Eurolega per l' Olimpia Milano . Nella tredicesima giornata, i ragazzi di coachMessina si sono arresi al Mediolanum Forum contro il Maccabi Tel Aviv , che ha avuto la meglio sul 71 - 77 . Si tratta della nona sconfitta consecutiva in Europa per l'Olimpia, fischiata al ...BASKET, EUROLEGA - Il presidente dell'EA7 Emporio Armani Milano continua a riporre piena fiducia in coach Ettore Messina nonostante la lunga serie di sconfitte ...