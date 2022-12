Balzo di investimenti esteri a Milano | Sala | “Competiamo con le grandi metropoli europee”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di: “Dal punto di vista delle imprese,è cresciuta ed è stata l’unica in Europa, insieme a Berlino, ad avere superato i livelli pre-Covid”. E’ quanto evidenzia il sindaco di, Giuseppe, durante la puntata odierna del suo podcast “Buongiorno”: “Abbiamo la volontà e la capacità – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zingaretti pensa che l’Italia ce la farà Intercettazioni, si grida all’abuso ‘Ndrangheta: offerte di lavoro in Lombardia Per Berlusconi evoluzione clinica favorevole, si avvicinano le dimissioni “Noi non cavalchiamo l’onda”, parola di Giorgia Meloni Alle urne in 51 milioni nella prima ...