(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dalla chitarra alle composizioni da premio Oscar, passando per la fedele riproduzione del caro e vecchio motore a scoppio: come le casemobilistiche hanno trasformato un vincolo normativo in una firma sonora riconoscibile

... come il colore della vettura di lancio o il suono digitale per l'(l 'acoustic vehicle alert ... Probabilmente la nuova Abarth 500 non sarà la più Abarth di tutte, ma è forse la più coraggiosa......Il Sound Generator è offerto come alternativa all'esperienza sonora standard ed è dotato di un...le altre dotazioni: i cerchi in lega da 18 diamantati Titanium Grey, la pedaliera sportiva in ... AVAS, tra funzione ed emozione: i sound artificiali più originali delle auto elettriche