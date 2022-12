Aumento Pensioni Gennaio 2023 | Spi Cgil | “Tagli fino a 400 euro | manifestazione a Roma”

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) LaSPI veneta ha sottolineato come l‘delledel prossimonon sarà uguale per tutti e porterà molti pensionati a vedersi beffati a causa delo della rivalutazione messo in atto dal Governo. Secondo la Spi“con il nuovo sistema per i pensionati si avranno perdite superiori ai 400nell’arco dell’anno rispetto al 2022“. Questo a causa dell’’adeguamento che non sarà pieno per tutti, e varierà in base alle fasce di reddito. Sarà dell’80% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo, del 55% per quelli tra cinque e sei volte il minimo, per arrivare soltanto al 35% per lesuperiori a 10 volte il minimo. Adeguamento: da ...