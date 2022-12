Aumenta il biglietto ATM del 10% | nel 2023 costerà 2 | 20 euro | il ticket giornaliero passa da 7 euro | a 7 | 60; nessun aumento per gli abbonati

Dopo mesi e mesi di dibattito in merito ad un possibile aumento dei biglietti Atm, arriva il rincaro della metro a Milano L'articolo Metro a Milano, dal 9 gennaioil costo delproviene da True ...Il costo dela Milano per una ragione ben chiara: si tratta di una conseguenza degli adeguamenti all'inflazione imposta dall'Agenzia del trasporto pubblico locale di Milano e delle ...ROMA - A Milano 20 centesimi in più, da gennaio, dopo le feste di Natale: 2,20 euro. A Roma, 50 centesimi in più dal prossimo agosto: 2 euro. A Napoli, 10 centesimi in più già da quattro mesi: 1,20 eu ...Quanto costa un biglietto per la finale dei mondiali in Qatar. La partita finale dei mondiali di calcio 2022 in Qatar è sicuramente uno degli [...] ...