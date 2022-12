La Gazzetta dello Sport

Sono mesi di lavoro e preparazione per il teamSport e per la RS Q e - tron E2 , il prototipo elettrico con range extender con il quale la casa degli anelli correrà la Dakar ...Quest'ultimo, che diventerà CEO della Sauber -, ha lasciato il posto a un altro 'Andrea' in ... Il pilota spagnolo aveva già collaborato con l'italiano per ben cinque stagioni,2010 al 2014, ... Audi, dal Rally del Marocco alla Dakar: preparazione e test La riorganizzazione del Gruppo cerca un maggior coordinamento delle attività sul settore della Qualità e in quello del Design, rispettivamente assegnati a uomini provenienti da Audi e Porsche ...Ecco i cambiamenti A partire dal 1° gennaio 2023, Michael Neumayer assumerà la guida della divisione Quality Management, pur mantenendo la sua posizione di Head of Quality di Audi. Prenderà il posto ...