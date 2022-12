Asili nido | buoni servizio fino a 400 euro al mese per le rette Il bando della Regione Lazio

...precisa il Ministero dell'Istruzione e del Merito in seguito al pronunciamento della Corte dei Conti in merito alle criticità sui tempi di realizzazione degli obiettivi nel Piano Pnrr per...I Comuni siciliani, inoltre, non sono riusciti a presentare progetti per un'altra misura importantissima : la costruzione degli. Eppure la Sicilia è in cima alla classifica della povertà ...Quali sono i bonus e gli aiuti per i figli nel 2023 Non solo assegno unico: ecco un elenco completo delle agevolazioni confermate dal Governo Meloni.(Adnkronos) – “Il ritardo è maturato con riferimento a un cronoprogramma fissato a marzo 2022, ovvero precedente all’insediamento di questo governo”. Lo precisa il Ministero dell’Istruzione e del Meri ...