Ascolti tv | si vola su Rai 1 con la semifinale da 10 milioni di spettatori per Argentina-Croazia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) E’ boom su Rai 1 per la primadei Mondiali 2022 in Qatar nella serata del 13 dicembre 2022. C’è ancora chi parla di una scelta sbagliata da parte della Rai, in merito alla decisione di comprare tutte le partite e di mandare in onda le gare nonostante l’assenza dell’Italia. Ma invece, la decisione della Rai, visti anche i numeri incassati dal mondiale, si è dimostrata giusta. Oltre 10gli appassionati di calcio che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire la sfida tra. Probabilmente non la sfida più bella di questi mondiali, visto che la partita si è conclusa con un netto 3 a 0 a favore della squadra di Messi. Non ci sono state particolari emozioni, tempi supplementari o rigori per destare maggiore curiosità ma bastano 90 minuti e 10di italiani ...