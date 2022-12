Ascolti TV | Martedì 13 Dicembre 2022 Oltre 10 mln per il trionfo argentino 44 5% Downton Abbey 10 2% | Berlinguer senza Floris al 7 8%

... ma non zuccherino, dando vita a un equilibrio del quale ci si accorge solo dopo ripetuti. "... VOTO: 8,5 Blackswan,13/12/2022... @Giallo TV Facebook Tandem 7 ci sarà Il finale della sesta stagione va in onda su Giallo... In Francia, Tandem registra il record di. L'ultimo episodio ha conquistato una media di 4 ...