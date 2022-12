Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 13 dicembre 2022

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma sportivo Il Circolo dei Mondiali ha totalizzato 2531 spettatori (14.13% di share); il film Downton Abbey su Canale5 ha conquistato in media 1571 spettatori (share 10.24%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1393 spettatori (10.77%). Su Rai2 il film Herbie – Il supermaggiolino ha portato a casa 721 spettatori (3.76%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 1277 (7.83%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 702 spettatori (4.69%) e su La7 il film La figlia del Generale ne ha ...

