Ascolti Tv analisi 13 dicembre | record dei Mondiali con Messi e Modric E dopo vola “Il Circolo” Le Iene battono “Herbie” e la Berlinguer

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)al top: Su Rai1 “Argentina-Croazia” a 10,284 milioni ed il 44,5%. Pre e post gara a 6,461 milioni di spettatori e il 30,2%. Tg1 delle 19.30 a 3,8 milioni e 21,4%. Su Canale 5 “Caduta Libera” 3,534 e 20,7%. “Striscia la Notizia” 3,282 milioni di spettatori con uno share del 13.8% Calcio mondiale in evidenza con la prima semifinale martedì 13, con la partita Argentina-Croazia in prima serata su Rai1. Si è confrontata con la pellicola figlia di una serie tv cult, Downtown Abbey, su Canale 5. Rai2 ha puntato sul classico familiareil super maggiolino, mentre Italia 1 si è affidata a LeShow. L’offerta di approfondimento non era composta solo da #Cartabianca, con Rete4 che ha mandato in onda Zona Bianca, mentre La7 ha completato la griglia di base con la pellicola La figlia del generale. Ecco ...

...2022 In questo mondiale si è fatto notare come il programma che ha registrato record di. ... Pengwin è uno dei più noti tipster italiani e con i suoi commenti esulle partite, riscuote un ...Dall'dell'accoglienza erogata negli ultimi anni la pandemia a Roma ha portato, invece, a ... ma chei bisogni e costruisca percorsi adeguati rispetto alle varie situazioni di fragilità',...In questo mondiale si è fatto notare come il programma che ha registrato record di ascolti. KickOff MONDIALI è lo show lanciato da Kristian Pengwin e si è rivelato come il format tendenza per i Mondia ...Ascolta l'articolo L’elite della Russia si sta spaccando, come era stato previsto dopo il ritiro dalla regione di Kharkiv a settembre, e come aveva iniziato a prendere forma dopo il ritiro da Kherso ...