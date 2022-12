Articolo 31 | DJ Jad | età | vero nome | moglie | figlia | fratello | canzoni | che fine ha fatto | patrimonio | Instagram

Gli31 e la Spaghetti Funk in uno dei momenti più alti: Tranqi Funky è un brano ballabile che segna per sempre la storia di J - Ax e DJ, con un groove scelto dal duo per omaggiare la ...A Sanremo 2023 ci sarà anche J - Ax, che per l'occasione rispolvererà il marchio degli31, il duo composto insieme a Djcon il quale a cavallo tra gli Anni '90 e Duemila portò il rap ...Articolo 31, le canzoni più belle e famose del gruppo rap, ascoltale qui. PLAYLIST. Titoli, video e significato dei brani di J AX e DJ JAD.Flow, sample dei grandi classici della musica italiana, groove e satira. Ecco gli Articolo 31 nelle canzoni più amate ...