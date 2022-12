Arti in dialogo | sculture del Museo Ginori e arte barocca

Arte Magazine

... un luogo d'incontro per ilglobale e per nuove idee, che ospiti un programma internazionale di convegni, Workshops, Symposia e mostre nelleVisive e nell'Architettura. E già il prossimo ...E' in programma dal 16 dicembre al 17 febbraio nel palazzo oggi sede del dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell'Università di Firenze, la mostra 'in. Echi ... Accademia di Belle Arti di Bologna, presentazione del libro “Paul Klee. Genio e regolatezza” di Gregorio Botta Una selezione di sculture in porcellana e di modelli in terracotta e in cera fatti realizzare dal marchese Ginori che dialogano con gli affreschi e i dipinti settecenteschi di Palazzo Marucelli-Fenzi ...Dal 16 dicembre al 17 febbraio le magnifiche sale affrescate di Palazzo Marucelli- Fenzi (via San Gallo, 10 - Firenze), oggi sede del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo ...