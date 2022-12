Arisa in lingerie su Instagram L’attacco degli haters | “Tu finisci a fare film porno”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha pubblicato delle nuove foto hot su, che hanno fatto molto discutere i fan. La cantante si mostra in versione pin-up conin pizzo e tacchi alti mentre cita versi di Vasame, il brano che ha interpretato per la colonna sonora di Napoli velata di Ferzan Ozpetek. Qualcuno, però, ha da ridire ed esprime il proprio pensiero in maniera molto netta: “Tu”, si legge nei commenti. Qualcun altro scrive: “Da cantante a… boh”. Non è la prima volta chegioca con il proprio lato sexy. Nell’ultimo anno, anzi, l’artista spesso ha spiazzato i follower mostrando di avere una nuova consapevolezza di sé e del proprio corpo. Un percorso che ha richiesto del tempo e un lungo lavoro su se stessa, ma che ora, raggiunti ...

Donnaclick

È il caso di alcune immagini in bianco e nero pubblicate su Instagram dove si mostra ine la si vede in posizioni provocanti. "Pippa come un cane"., l'insulto choc. E lei reagisce così ...ha fatto andare in tilt i social i suoi fan con una serie di scatti che non passano ... Uno shooting fotografico ine autoreggenti. La 40enne, nata a Genova ma cresciuta in Basilicata, ha ... Arisa, biografia, carriera, età, fidanzato, vita privata Sui social Arisa è sempre più sexy. I nuovi scatti condivisi su Instagram la vedono posare in versione pin-up con lingerie in pizzo e tacchi alti mentre cita versi di Vasame, il brano che ha interpret ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-aecc9ca9-b13d-76a5-bcd7-8c9b48a1dd ...