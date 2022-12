Argentina | Messi | «È stato molto faticoso | ma siamo riusciti ad arrivare in finale»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lionel, attaccante del PSG ora al Mondiale con l’, ha parlato dopo la vittoria contro la Croazia Lionel, attaccante del PSG ora al Mondiale con l’, ha parlato DSports Radio. PAROLE – «Sonofelice, come tutte le persone. Quello che abbiamo ottenuto non èfacile: non ci aspettavamo di iniziare così il cammino, è stata dura ma ci ha reso più forti. Eravamo fiduciosi, conosciamo la forza del gruppo e abbiamo giocato ogni partita come se fosse una. È, maadin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...la finale del Luisail Stadium domenica 18 dicembre alle 16 tra l'e la vincente della semifinale di oggi tra Francia e Marocco. Si vedrà solo allora se la 'mano de Dios' aiuterà Lionel...La Francia di Kylian Mbappe e il Marocco di fronte stasera a Doha per un posto in finale contro l'di Leo. I titoli dei giornali francesi stamattina sottolineano l'aspetto storico del match. Per il quotidiano regionale Sud - Ouest, non si tratta di una semplice partita, ma di un ...basta aspettare la finale del Luisail Stadium domenica 18 dicembre alle 16 tra l'Argentina e la vincente della semifinale di oggi tra Francia e Marocco. Si vedrà solo allora se la "mano de Dios" ...Maradona e la bandiera del Qatar, una foto del mondiale del 1986 tirata fuori per trovare una sorta di legame mistico con questa coppa. Ma sarà vero