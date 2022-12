Argentina in finale | è delirio allo stadio | i giocatori saltano sotto la curva VIDEO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La prima finalista del Mondiale 2022 in Qatar è l’di Leo Messi, dopo la netta vittoria per 3-0 in semicontro la Croazia. Un grande risultato dunque per l’albiceleste, che dopo il 2014 torna a giocare unairidata. Tanti sono stati i festeggiamenti in campo da parte della squadra, come dimostra il seguente. SportFace.

Commenta per primo Messi trascina l'ine punta a un nuovo record. All'attaccante di Scaloni basteranno 24 minuti nelladi domenica per superare Paolo Maldini a 2217 minuti - e diventare il giocatore con più ...Commenta per primo Lionel Messi potrà battere due ulteriori record in questo Mondiale. La Pulga , giocando ladel 18 dicembre staccherà definitivamente Lothar Matthaus, diventando il giocatore con più presenze in assoluto (26), e gli basteranno 24' per superare Paolo Maldini , attuale detentore del ...(Adnkronos) - Leo Messi incanta in campo, Lele Adani esplode al microfono. Il numero 10 dell'Argentina dà spettacolo nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta 3-0 contro la Croazia e il ...Calcio d'inizio alle ore 20. Scaloni dà le chiavi del centrocampo al giocatore del Benfica, croati con Kramaric titolare Argentina-Croazia, sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 alle 20. Chi vorrà seg ...