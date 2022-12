Argentina in finale | Adani in delirio per Messi | “Dribbla i cammelli”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Leoincanta in campo, Leleesplode al microfono. Il numero 10 dell’dà spettacolo nella semidei Mondiali di Qatar 2022 vinta 3-0 contro la Croazia e il commentatore della Rai, già protagonista di ripetuti exploit verbali durante la Coppa del Mondo, si incendia. Accanto a lui, il telecronista Stefano Bizzotto deve fare i conti con la voce non al top.è padrone dell’etere e esonda quandoinventa il terzo gol siglato da Alvarez. “Alzatevi in piedi. Questa giocata riporta Maradona dentro a un campo da calcio.tutti, anche idel deserto. Non lo prendono mai,tutti”, dicementre Bizzotto, invano, prova a inserirsi e a interrompere il ...

Il commissario tecnico dell'Lionel Scaloni ha commentato la qualificazione dell'albiceleste alladel Mondiale in Qatar: "Festeggiamo perché abbiamo raggiunto un grande traguardo ed è qualcosa di molto ...Commenta per primo Il quarto dicon l'Olanda si era chiuso tra polemiche e veleni, di ben altro tenore la semifinale trae Croazia . Dolore per la squadra di Dalic ed euforia per quella di Scaloni, ma soprattutto ...a: Jan W SchaeferArgentina vs Croazia - Ovviamente, oggi il mio cuore batte forte al crepitio del calcio. Per la Croazia ovviamente!Argentini Ho perso ...in questa attesa semifinale tra Argentina e Croazia il cronista Stefano Bizzotto ha commentato con un filo di voce. Il dettaglio non è sfuggito.