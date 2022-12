Argentina | Emiliano Martinez | “Risultato incredibile | Messi non ha sbagliato nulla”

Commenta per primo L'batte la Croazia e vola in finale dei Mondiali in Qatar. Il portiere dell' Albiceleste ,'Dibu' Martinez, parla ai canali della FIFA : 'E' incredibile. Pensavamo che sarebbe stata ...MARTINEZ 6 - Comanda la difesa con la solita autorevolezza. Non deve effettuare interventi particolarmente impegnativi. Leader Nahuel MOLINA 6.5 - Spinge tanto sulla destra ...Gol del fuoriclasse del PSG e doppietta di Julian Alvarez. La nazionale di Dalic subisce il peso dell'uno-due nel primo tempo, e nella ripresa non riesce a ribaltare l'inerzia della sfida ...MONDIALI 2022 - E' tempo di dare i voti ai protagonisti di Argentina-Croazia, prima semifinale del mondiale in Qatar 2022.