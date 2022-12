SPORTFACE.IT

Argentina, El Pampa Sosa: "E' tutto straordinario, lo spirito di Maradona è entrato dentro Messi" Ospite di Sky, Roberto Pampa Sosa, storico ex attaccante argentino con un passato pure all'Udinese e al Napoli, ha avuto modo di parlare dell'Argentina di Lionel Messi che ha vinto contro la Croazia ...L'ex attaccante argentino è stato ospite di SKY Sport nel corso della trasmissione 'Calciomercato L'Originale'. L'Argentina ha conquistato la finale dei Mondiali in Qatar battendo la Croazia per 3-0.