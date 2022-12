Argentina-Croazia | Hugo Morales show per il gol del 3-0 | “Viva el fùtbol | viva Messi” VIDEO

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il calcio, l’, la voce di Victor. Sono queste le tre cose che legano Diego Armando Maradona a Lionel, due dei migliori giocatori di sempre. Il celebre radiocronista argentino, che nel 1986 commentò la storica Mano de Dios, è ovviamente presente in Qatar per i Mondiali 2022 e sta facendo sognare milioni di persone con la sua voce. Emblematica la sua radiocronaca in occasione del gol del 3-0, firmato Julian Alvarez ma confezionato da una splendida giocata della Pulce. “el” ha gridato, ovviamente senza rinunciare al suo celebre ‘Goooooooooooool’. In alto ildella radiocronaca. SportFace.

Messi & co annichiliscono lae volano in finale in Qatar. In Sud America si scatena la festa per le strade di Buenos Aires e di tutta l'. I festeggiamenti sono incontenibili, a tratti anche eccessivi come si vede ...Il Brasile che perde la lotteria dei rigori con la, il Giappone che da una lezione di civiltà al mondo intero, il Marocco che continua a scalare montagne su montagne e infine l'che ...Inter condizioni Brozovic. Le ultime notizie sulle condizioni di Brozovic. Stando a quanto riferito da Sky, il giocatore si sottoporrà ad esami strumentali per comprendere al meglio le proprie condizi ...La consegna del premio di MVP a Messi, appunto, secondo il giornale, dimostrerebbe la volontà della FIFA di far vincere la competizione all’argentino polemica Croazia Argentina. La stampa croata attac ...