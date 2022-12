Argentina Croazia | boom in tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I dati di ascolto raccolti dalla Rai per la semifinale del Mondiale 2022 tra. Tutti i dettagli Continua il trend più che positivo su Rai 1 per la fase finale del Mondiale in Qatar. La prima semifinaleè stata seguitada 10.284.000 telespettatori, pari a uno share del 44,5%. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 10.235.000 telespettatori (45,1% di share), mentre il secondo ha raggiunto 10.332.000 telespettatori (44% di share). Al termine della partita ‘Il Circolo dei Mondiali’, in onda sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 2.531.000 telespettatori e uno share del 14,1%. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LEGGI LE NEWS COMPLETA SULLA HOSTESS DI GARDALAND STAR DI ONLYFANS L'ai Mondiali 2022 non elimina solo lama anche Ivana Knoll , la tifosa più calda in Qatar.... GUARDA LE FOTO ...Leggi anche Mondiali 2022,batte3 - 0 e va in finale Qatar 2022, ascolti tv: è boom per3 - 0, lo show di Messi incanta lo stadio - Video ...Battendo 3-0 la Croazia, l'Argentina è diventata la prima finalista del Mondiale in Qatar. E Angel Di Maria ha festeggiato anche sui social questo importante traguardo: "A ...L'Argentina è la prima finalista del Mondiale, battuta la Croazia 3-0. Il miglior in campo Tanto per cambiare è Messi ...