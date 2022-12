Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez al Gf Vip | “Ecco in che rapporti siamo”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Alcuni utenti sui social sono arrivati ad accusare la showgirl di non avere mostrato alcuna foto della figlia all'ex. lui ha deciso di aprirsi con alcuni suoi compagni di avventura e ha svelato quale sia la situazione con attuale con la ex. L'articolo proviene da DireDonna.

Antonella Fiordelisi criticata al Gf Vip Se l'imitazione di Giaele De Donà fatta daha divertito tutti, quella di Oriana Marzoli fatta da Antonella Fiordelisi non ha fatto ridere ...Recentemente Edoardo ha accusato Antonella di fare la gatta morta con, per usare un eufemismo, ma tra i due la relazione ormai va avanti a singhiozzo con più bassi che alti. ...Storie Italiane torna a parlare del caso di Saman Abbas, ma durante la diretta Eleonora Daniele è costretta a porre un freno alle dichiarazioni di una sua ospite. Nel corso della ...Riccardo Foglio è appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ne è subito uscito dopo 24 ore per avere bestemmiato, cosa che è motivo di squalifica immediata all’interno del programma. Ecco co ...