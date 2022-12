Anche Netflix si dà ai reality | cosa sappiamo di Summer Job?

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si parla di lavoro nel primoshow italiano targato: i concorrenti saranno dieci, con una conduttrice d’eccezione Dieci concorrenti, una conduttrice molto famosa e tanto lavoro. È la ricetta del primoshow targato: la piattaforma made in Usa per la distribuzione di film, serie tv e documentari, ha deciso di buttarsi nel mondo deima con un’idea alla base un po’ diversa da quanto ci si potrebbe aspettare. Per quello che è un vero e proprio debutto infatti il tema centrale sarà nientemeno che il lavoro; o meglio una vacanza-lavoro considerato quello che sarà lo scopo delle attività dei concorrenti, dieci ragazzi di entrambe i sessi, impegnati in otto episodi della durata di 45 minuti l’uno. Ma facciamo un passo indietro: il programma in questione si chiama ...

Spaziogames.it

...dei principi di Galles potrebbero essere aumentati dopo i primi tre episodi della docuserie... "Non mi ero resa conto di quanto,un abbraccio, possa essere stridente per molti inglesi". ...Già disponibile da alcune settimane al cinema, è approdato mercoledì 15 dicembre sui canali dello streaming di, visibilesu Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Ecco il cast ... Netflix svela 2 nuovi giochi gratis disponibili e annuncia le novità in arrivo nel 2023 Noah Centineo ('Tutte le volte che ho scritto ti amo') protagonista dello show che esce in streaming il 16 dicembre ...Uno smartphone tra i più blasonati è stato rotto in soli 55 secondi: se è il vostro device di gioco attenzione a dove cliccate ...