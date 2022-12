Ancelotti ct del Brasile? Spunta un altro nome | il derby è clamoroso

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La delusione contro la Croazia è troppo grande, così ildeve fare i conti con l'ennesima delusione dal 2002, anno dell'ultimo Mondiale vinto da Ronaldo e company in Corea e Giappone. Dopo l'addio di Tite da c.t., ora per la nazionale verdeoro è tempo di trovare nuovi sostituti: Pep Guardiola è da tempo un sogno per la Seleçao. Di Mourinho pure se ne parla, anche se il suo stile di gioco non è proprio perfetto per il. Un profilo che può piacere a tutti è quello di Carlo, che ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Real Madrid e che non ha mai allenato una nazionale. Ronaldo benedice: “Mi piacerebbe vederlo allenare il” Ildi ‘Re Carlo' lo ha fatto anche lo stesso ‘Feno' Ronaldo, che ha detto: "Mi ...

In gara secca, però, non c'è squadra più ostica della Croazia (per dubbi in merito, chiedere al Brasile, che ha questo punto potrebbe affidarsi a San Carlo, attuale allenatoreReal ...... e si schiera contro ipotesi, come quelle suo Mourinho (Guardiola ha già detto no, almeno fino al 2024), fatte dalla stampasuo paese. 'Non concordo con chi sostiene questa idea - le ...Non certo un parere piacevole quello che arriva dal Brasile nei confronti dell'ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti.L'annuncio ufficiale della federazione fa chiarezza sui tempi in cui verrà annunciato il prossimo commissario tecnico.