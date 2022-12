La Gazzetta dello Sport

Il Marocco ha già vinto, ora potrebbe solo stravincere. A poche ore dalla semifinale con la Francia il bilancio parziale è un trionfo del mercato, ora ci siamo accorti di gente che non è stata lì per ...MAROCCO (4 - 1 - 4 - 1) : Bono; Hakimi, Saiss, Aguero, Attyat Allah;, Ounahi, Amallah, Boufal; En - Nesyri. Ct: Regragui. A disposizione : Munir, Reda Tagnaouti, Benoun, Dari, El ... Amrabat e Ziyech, la rinascita costa cara. E il Milan si allontana L’attaccante costava 15-20 milioni, ora il prezzo salirà e il giocatore non accetterà riduzioni d’ingaggio. La Fiorentina deve blindare il mediano ...Stasera in tv mercoledì 14 dicembre , su Rai 1 ancora spazio ai campionati del mondo di calcio Qatar 2022 , arrivati ormai alla fase ...