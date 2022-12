' Ambra non volle sentire altro' I segreti di ' T' appartengo' svelati dall' autore

"Questa canzone è una medicina" "Questa canzoneserve a un ca**o, ma a questo serve. Questa è una medicina. Fa guarire cose assurde", diceimprovvisando un tutorial un vero e proprio ...... proprio come si usa oggi - racconta Acqua - fu un'astuzia da parte nostra, inoltre puntammo ad avvolgere la voce dicon i cori, all'epocaesisteva l'Auto - tune. Inoltre la canzone è ...La star, tornata in testa alle classifiche con il suo brano più famoso, ha fatto visita a una fan malata. Il video è virale ...L'attrice è andata al San Raffaele di Milano a trovare Veronica, portando un po' di buonumore in un periodo complicato per la famiglia, alle ...