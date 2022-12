Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio mercoledì 14 dicembre 2022 | le previsioni

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gli esperti lo avevano detto: sarebbe arrivato il freddo. E ora in Italia le temperature, come è giusto che sia in questo periodo dell’anno, sono crollate. Alcune città si sono imbiancate, altre devono fare i conti con la pioggia e i violenti nubifragi, almeno fino a sabato. E domani nel, ovunque e senza esclusione di zone, è stata diramata un’di colore giallo perché l’ondata di maltempo continua., arriva la neve: nubifragi sule crollo delle temperature Fino a quando durerà l’nelCome ha spiegato la Protezione Civile per la giornata di domani,14, sulla Regionesono previste “precipitazioni ...

iLMeteo.it

... registrato dalle comuni stazioni diterremoti, grazie al quale è possibile il monitoraggio di questi fenomeni- marini estremi . Il fenomeno è stato affrontato in uno studio dal titolo ...rossa per 24 ore approfondimento UK, tre bambini caduti in un lago ghiacciato: un quarto è ... dicono gli esperti, in quanto unsimile mancava dall'inverno del 2020. Nelle prossime ore ... Allerta meteo: Avviso della Protezione Civile per forte Maltempo, Venti di Burrasca e Neve fino in Pianura Pratospilla, previsioni meteo per il 14/12/2022. Giornata prevalentemente nuvolosa, temperatura minima -3°C, massima 3°C ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...