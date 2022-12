Allarmismo su Sinisa Mihajlovic morto | come sta e da dove nasce l’ansia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Torna ad essere concreto un certosu, al punto che i quesiti del giorno spaziano tra coloro che temono il peggio e quelli che invece chiedono semplicemente “sta“. Nonostante alcuni utenti stiano pubblicando post “definitivi” senza alcun senso, la situazione è differente rispetto a quella che abbiamo preso in esame sul nostro magazine alcuni mesi fa con un altro articolo. Proviamo a contestualizzare meglio tutti i discorsi, in modo da fare un minimo di chiarezza per gli utenti interessati. Smentiamo la notizia su: capiamosta e danasca l’apprensione di oggi 14 dicembre In primo luogo, va smentita nel modo più assoluto la notizia su ...