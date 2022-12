Allarme listeria nei supermercati | lotti di formaggio ritirati | è una marca famosissima

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La paura dellaritorna neiitaliani: questa volta nel mirino c'è finita una tipologia di formaggi. Cosa fare in caso di acquisto e a cosa stare attenti. Sono settimane che in Ministero della Salute ha lanciato un vero e proprioche vede protagonisti iitaliani e i loro prodotti. Il ritiro deinei centri di smistamento alimentare avviene per diverse ragioni ma si fa sempre più strada l', batterio che riesce resiste anche a basse temperature e dunque a moltissimi alimenti che consumiamo quotidianamente. La data di scadenza sembrava l'unico accorgimento da dover rispettare durante l'acquisto di prodotti alimentari ma a quanto pare non si tratta dell'unico rischio all'orizzonte. La...

Scatta un nuovonei supermercati italiani, con un altro prodotto che è stato ritirato dagli scaffali a causa dei rischi legati dal batterio. Nella giornata di martedì 13 dicembre, infatti, il ...... il ministero della Salute ha diramato sul proprio portale online un avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa dell'elevato rischio di contaminazione microbiologica da: l'alert è in ...«È importante che il prodotto alimentare possa essere tracciato. Dunque, attenzione ai venditori ambulanti». È questo il consiglio del direttore del dipartimento ...La listeria continua a suscitare un certo grado di apprensioni in Italia. E, di fatto, c’è un nuovo allarme in merito che questa volta non riguarda i wurstel, come nell’ultimo caso riscontrato e che h ...