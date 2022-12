Alice Neri | arrestato in Francia il ricercato per l’omicidio della 32enne ritrovata carbonizzata in auto

Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l' di , è stato arrestato in , al confine con la . È accusato di aver assassinato la 32enne trovata carbonizzata nella sua auto a Fossa di ...17.15 Carbonizzata, indagato preso in Francia E' stato arrestato in Francia,al confine con la Svizzera, l'uomo accusato di aver ucciso, la 32enne trovata carbonizzata in auto,nel Modenese, lo scorso 18 novembre. Si tratta di un tunisino di 29 anni. I Carabinieri di Modena erano risaliti a lui grazie alle telecamere e a ...Mohamed Gaaloul era scappato il giorno dopo il delitto. Inizialmente sono state indagate anche altre persone, il marito e un collega di lavoro. Ma negli ultimi giorni era diventato lui il principale s ...Una studentessa, dopo aver evitato per giorni di percorrere viale delle Scienze per la 'vergogna', ha denunciato nel blog Younipa di essere finita nella famigerata .... Alice Neri morta nell'auto in f ...