Alex Britti | le foto del concerto al Teatro Augusteo di Napoli

Umbria 7

... il prossimo 16 dicembre alle 21 fa tappa al Teatro Lyrick di Assisi , nell'ambito della stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti, il Tour sul divano di. Appuntamento realizzato ...Come esautorare l'Assemblea legislativa dell'Umbria Tourné, il 16 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi c'è→ Potrebbe anche interessarti Valfabbrica, cresce il gruppo della Protezione ... Un viaggio introspettivo con Alex Britti: così l'artista si racconta ad Assisi Per coronare un 2022 ricco di concerti, l’artista ha infatti deciso di chiudere l’anno raccontando e raccontandosi. Dopo la pubblicazione dello scorso anno della sua prima autobiografia intitolata “Un ...Continua il percorso di crescita di Gianluca Gaetano. Seppur poco impiegato nella prima parte di stagione, nei momenti in cui è sceso in campo il centrocampista azzurro ha sempre risposto con ottime.